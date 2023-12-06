Матвиенко высказалась о предложении амнистировать женщин-заключенных

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Совет Федерации готов вместе с Госдумой и Минюстом работать над подготовкой амнистии для женщин-заключенных.
Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
Ранее Матвиенко заявила, что запреты абортов не решат проблемы. Она призывает снизить накал риторики, а также перевести обсуждение в плоскость здравого смысла. По словам сенатора, она с тревогой следит за дискуссией в обществе по теме абортов.
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«Что касается возможной амнистии, мы готовы подключиться, вместе с Госдумой, Министерством юстиции как можно быстрее подготовить необходимые изменения», - заявила Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с главой Минюста Константином Чуйченко в формате «Открытого диалога»
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Мария Фирсова