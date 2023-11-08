МЧС: домофоны жилых домов в России начали подключать к системе оповещения о ЧС

Фото: РИА Новости/Александр Уткин
В систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в России начали включать домофоны жилых домов. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме сообщил министр МЧС РФ Александр Куренков.
Впервые о планах по реализации подключения домофонов к системе оповещения глава МЧС впервые сообщил в июле.
В настоящее время, по его словам, специалисты ведомства уже занимаются подключением домофонов многоквартирных жилых домов к системе оповещения при ЧС.
Также Куренков добавил, что руководство МЧС положительно оценивает такое нововведение, поскольку это будет удобно для граждан и позволит повысить охват и расширить возможности системы оповещения населения.
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В настоящее время, по его словам, специалисты ведомства уже занимаются подключением домофонов многоквартирных жилых домов к системе оповещения при ЧС.
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Анастасия Чинкова