МЧС и «Газпром межрегионгаз» будут вместе информировать о безопасном пользовании газом

МЧС России и ООО «Газпром межрегионгаз» подписали в Москве соглашение о взаимодействии, сообщили в пресс-службе Газпрома. В церемонии участвовали глава МЧС Александр Куренков и гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов. К ней в режиме видеосвязи подключились территориальные органы чрезвычайного ведомства и дочерние общества газового концерна.