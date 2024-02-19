МЧС предупредило о необходимости оснащения печей искроуловителями

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Трубы отопительных печей должны в обязательном порядке быть оснащены специальными устройствами для улавливания летящих искр — искроуловителями. Чистка дымоходов и печей от сажи и копоти должна проводиться перед началом отопительного сезона.
Затем, в процессе эксплуатации, дымоходы и трубы следует прочищать не реже, чем каждые три месяца, напоминают специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций России. Раскалённая копоть, летящая из трубы, может легко привести к возгоранию как своего дома, так и соседних.
Специалисты профильного научно-исследовательского института МЧС России разработали модель искроуловителя, рекомендуемого к обязательному использованию в домах с печным отоплением. Это специальные огнеупорные металлические сетки с ячейками размером не более чем 5 на 5 миллиметров, говорится в методике пожарной безопасности дома, разработанной в том же НИИ.
Сотрудники МЧС также напоминают, что печи и трубы должны быть отштукатурены и побелены. Золу из них следует помещать в несгораемые ёмкости, расположенные на расстоянии не ближе 15 метров от жилых и хозяйственных построек.
О проверках соблюдения перечисленных норм противопожарной безопасности и о штрафных санкциях за их неисполнение не сообщается.
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Специалисты профильного научно-исследовательского института МЧС России разработали модель искроуловителя, рекомендуемого к обязательному использованию в домах с печным отоплением. Это специальные огнеупорные металлические сетки с ячейками размером не более чем 5 на 5 миллиметров, говорится в методике пожарной безопасности дома, разработанной в том же НИИ.
О проверках соблюдения перечисленных норм противопожарной безопасности и о штрафных санкциях за их неисполнение не сообщается.
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Александр Бойцов