МЧС предупредило о необходимости оснащения печей искроуловителями

Беременным и кормящим жительницам Московской области, а также детям до трёх лет регион предоставляет ежемесячные выплаты на питание, в 2024 году на эти цели выделили более 1,3 млрд рублей. Об этом рассказала член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Татьяна Карзубова, передаёт пресс-служба регионального парламента.