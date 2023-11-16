Мединский прокомментировал обвинения в пропаганде в новом учебнике истории

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Помощник президента Владимир Мединский ответил на критику за «кремлёвскую пропаганду» в новом учебнике истории. На его взгляд, пособие, напротив, получилось взвешенным и объективным.
Как рассказал Мединский, авторы учебника находились в постоянном контакте с учителями, принимали во внимание различные замечания и предложения. Он отметил, что критикуют издание часто за то, чего в учебнике просто нет. С точки зрения либералов-релокантов недостаточно ругали Ленина и Сталина, а также мало хвалили Горбачева и Гайдара. «Ура-патриоты», напротив, считают, что авторы пособия мало ругали Горбачева и Ельцина и недостаточно восхваляли Сталина. С точки зрения одних учебник «просталинский», а для других он «антисоветский». На взгляд Мединского, это как раз говорит о том, что учебник получился объективным и взвешенным.
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