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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского оборонно-промышленного комплекса вышли на невиданный уровень.
По словам политика, столь стремительный рост возможностей ОПК произошёл даже быстрее, чем предполагалось. Он также отметил, что производство военной техники и вооружения выросло в разы.
Вчера Медведев назвал новых кандидатов на вступление в Европейский союз «киевско-кишинёвский «рахитом». По его мнению, Украины и Молдова достаточно быстро высосут все соки из Европы, поскольку будут очень сильно зависит от неё финансово. После этого, произойдёт дискредитация евро, а уже после - тотальное ослабление Европейского союза, подытожил Медведев.
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«Противник с этим не может не считаться», - подчеркнул Медведев.
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Евгения Парфентьева