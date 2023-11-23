Меньше резких движений: Автоэксперт назвал три правила, которые спасут водителя зимой

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Начало зимы – одно из самых опасных времён года для автомобилистов. В это время года важно изменить манеру вождения и помнить правила «езды по стеклу». О том, как ездить в гололёд и в снегопад безопасно, в эфире «Радио 1» рассказал автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.
1. Чистить зеркала и дворники
При активном снегопаде случается, что на лобовом стекле образуется лёд. Этот фактор мешает обзору и нередко приводит к авариям. В этой ситуации автоэксперт рекомендует остановиться и очистить стёкла и зеркала.
На заснеженных дорогах, а также во время снегопадов важно исключить резкие движения. Автоэксперт напомнил, что резины на липучке и с шипами плохо сцепляются с дорогой зимой. В это время года важно также не разгоняться и резко не тормозить.
Помимо смены резину на зимнюю, важно также укомплектовать свой автомобиль вещами на случай экстренных ситуаций. Автоэксперт рекомендовал брать запасную бутыль с незамерзающей жидкостью, щётку и скребок. Также важно проверить, чтобы все системы в машине работали.
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При активном снегопаде случается, что на лобовом стекле образуется лёд. Этот фактор мешает обзору и нередко приводит к авариям. В этой ситуации автоэксперт рекомендует остановиться и очистить стёкла и зеркала.
«Если вы видите, что дворники покрываются льдом, необходимо остановиться, очистить их, а также лобовое стекло. В дальнейшем нужно будет повторять эту процедуру, потому что наледь ухудшает обзор, а у нас и так помимо этого есть слепая зона, бывает, что боковые зеркала не обогреваются», — отметил Мартыненко.2. Меньше резких движений
На заснеженных дорогах, а также во время снегопадов важно исключить резкие движения. Автоэксперт напомнил, что резины на липучке и с шипами плохо сцепляются с дорогой зимой. В это время года важно также не разгоняться и резко не тормозить.
«Нужно постоянно смотреть в зеркала заднего вида. Также если вы видите, что погода неблагоприятная, не нужно часто перестраиваться из полосы в полосу. Проработайте маршрут заранее, потому что эти перестраивания могут сыграть не в вашу пользу», — добавил Виктор Мартыненко.3.Подготовить машину
Помимо смены резину на зимнюю, важно также укомплектовать свой автомобиль вещами на случай экстренных ситуаций. Автоэксперт рекомендовал брать запасную бутыль с незамерзающей жидкостью, щётку и скребок. Также важно проверить, чтобы все системы в машине работали.
«На каждой автомойке есть услуга “продувка замков, дверных проёмов”. Этим не нужно пренебрегать, так как при перепадах температур дверь может примерзнуть. Также нужно смазывать дверь авто и замки специальными средствами. Важно проверить, чтобы работала и система отопления. Если это упустить, то стёкла в машине будут плохо прогреваться, что вызовет плохую видимость на дороге», — сказал собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова