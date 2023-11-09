Мэр города Стрежевой обещал уволиться, если за это проголосуют местные жители

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Валерий Дениченко, глава города Стрежевой, который находится на северо-западе Томской области, опубликовал пост под названием «Про терпение».
Baza пишет, что чиновник устал читать про себя претензии. Мэр решил провести голосование и поставить на кон свою карьеру.
Местные жители оставили больше голосов за второй вариант. В комментариях к посту некоторые написали, что нужен третий вариант: «мэр Дениченко — лучший».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин принял решение освободить Олега Моргуна от должности главы администрации Мариуполя, сказано на сайте главы республики. Пушилин подписалуказ. Причина данного решения не сообщается.
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«Частенько возникает вопрос - на кой оно мне, если все вокруг недовольны? Областная власть недовольна, жители засыпают потоком жалоб. Чем вообще и ради чего я здесь занимаюсь? Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место? Как обычно, решать вам. Опрос далее. Выберете первый пункт - завтра подам заявление. Выберете второй - тогда закрываем тему с грязью на дорогах. Нервов моих на неё не хватает», —такое сообщение опубликовал Дениченко в своём телеграм-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин принял решение освободить Олега Моргуна от должности главы администрации Мариуполя, сказано на сайте главы республики. Пушилин подписалуказ. Причина данного решения не сообщается.
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Мария Фирсова