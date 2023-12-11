Меркурий в ретрограде: гороскоп для всех знаков зодиака с 11 по 17 декабря

Фото: iStock/Tatyana Antusenok
Благоприятное время для возвращения к старым делам и исправления их недочётов. Как и на что распределить свои силы в период с 11 по 17 декабря «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака
Овен захочет взяться за все сразу. И ему всё удастся, а часть дел решаться сами собой.
Тельцу поможет спокойная уверенность в себе и уравновешенность. Обмен мыслями, будет приятным и результативным.
Близнецам лучше не торопиться. Успех придёт к ним, если постепенно идти к цели.
Раку на этой неделе надо быть в курсе новейших тенденций в его профессии. Наступает хорошее время для обучения и освоения нового опыта.
Лев проявит благородство и покровительство друзьям. На выходных ему нужно выйти в свет и блеснуть во всей красе.
Деве поможет проницательность и умение держать концентрацию на важных делах.
Весы станут более обаятельными и ловкими в общении. Им следует обратить внимание на свой приятный голос и умело сделать на этом акцент.
Скорпиону деньги надо тратить осмотрительно и следить, чтобы щедрость не перешла в расточительность.
Стрелец ощутит прилив оптимизма и энтузиазма. Его жизнерадостность будет притягивать к нему людей. Он легко заведёт новые знакомства
Козерогу надо себя подбодрить и похвалить. Ему желательно отметить все свои достижения за последнее время и оценить тот вклад, который он сделал для реализации своих целей.
Водолею важно не втягиваться в авантюры. Последствия могут оказаться совершенно неожиданными.
Рыбам нужно проявить ответственность и осторожность в финансовой сфере.
Читайте также:
Топ-5 самых популярных современных гаданий
Шокирующие предсказания астрологов об СВО: когда и чем завершится конфликт
«Дьявольская» комета взорвалась и движется к Земле: чем опасно космическое тело
Овен захочет взяться за все сразу. И ему всё удастся, а часть дел решаться сами собой.
Близнецам лучше не торопиться. Успех придёт к ним, если постепенно идти к цели.
Раку на этой неделе надо быть в курсе новейших тенденций в его профессии. Наступает хорошее время для обучения и освоения нового опыта.
Лев проявит благородство и покровительство друзьям. На выходных ему нужно выйти в свет и блеснуть во всей красе.
Деве поможет проницательность и умение держать концентрацию на важных делах.
Весы станут более обаятельными и ловкими в общении. Им следует обратить внимание на свой приятный голос и умело сделать на этом акцент.
Скорпиону деньги надо тратить осмотрительно и следить, чтобы щедрость не перешла в расточительность.
Стрелец ощутит прилив оптимизма и энтузиазма. Его жизнерадостность будет притягивать к нему людей. Он легко заведёт новые знакомства
Козерогу надо себя подбодрить и похвалить. Ему желательно отметить все свои достижения за последнее время и оценить тот вклад, который он сделал для реализации своих целей.
Водолею важно не втягиваться в авантюры. Последствия могут оказаться совершенно неожиданными.
Рыбам нужно проявить ответственность и осторожность в финансовой сфере.
Читайте также:
Топ-5 самых популярных современных гаданий
Шокирующие предсказания астрологов об СВО: когда и чем завершится конфликт
«Дьявольская» комета взорвалась и движется к Земле: чем опасно космическое тело
Анастасия Чинкова