Международную выставку «Россия» 5 января посетил четырехмиллионный гость

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Четырехмиллионной гостьей международной выставки-форума «Россия» стала Дарья Молодцова из Тулы. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.
Отмечается, что девушка получила сертификат на посещение лучших виноделен нашей страны и поездку на Кубань. По информации источника, Дарья приехала на выставку вместе с мужем Владимиром и друзьями.
Сообщается, что четырехмиллионного посетителя встретили в павильоне № 51, в котором находится одна из локаций экспозиции Минсельхоза РФ.
Международная выставка-форум «Россия», презентующая главные достижения страны в самых разных отраслях, будет работать в Москве до 12 апреля. В ней участвуют 89 российских регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти и 20 крупнейших компаний. Всего на выставке представлена 131 композиция. Планируется, что до 12 за время работы выставки-форума ее смогут посетить более 20 миллионов человек.
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Сообщается, что четырехмиллионного посетителя встретили в павильоне № 51, в котором находится одна из локаций экспозиции Минсельхоза РФ.
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Екатерина Коршунова