МФЦ Московской области выиграла в номинации «Крупная региональная сеть МФЦ».

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
На восьмом Всероссийском форуме многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, проходившем 26 и 27 сентября в Великом Новгороде, Министерство экономического развития Российской Федерации подвело итоги федерального конкурса «Лучший МФЦ России», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Получить эту награду — большая честь! Она является признанием нашей работы по развитию сети МФЦ в Московской области. Мы будем стремиться делать все возможное, чтобы услуги и сервисы МФЦ были удобными для жителей нашего региона и соответствовали духу времени. Благодарю всю команду МФЦ, а это более 6 тысяч человек, за самоотверженный труд и вклад в общее дело!», — сказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.
Дайана Хусинова