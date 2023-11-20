Microsoft примет на работу уволенного гендиректора OpenAI Сэма Альтмана

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Microsoft трудоустроит бывшего генерального директора компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэма Альтмана и ее сооснователя Грега Брокмана. Об этом в соцсети X написал гендиректор Microsoft Сатья Наделла.
Отмечается, что уволенные сотрудники на новом месте работы займут посты в передовой исследовательской группе в области искусственного интеллекта.
Ранее в OpenAI заявили об увольнении 17 ноября генерального директора компании Сэра Альтмана. Отмечалось, что причиной для такого шага послужило недостаточно откровенное общение сотрудника с советом директоров, что помешало ему в выполнении обязанностей. При этом в компании не отрицают, что рассматривается возможность возвращения Альтмана.
Чат-бота ChatGPT обрёл большую популярность в конце ноября 2022 года, когда менее чем за неделю набрал миллион пользователей.
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Ранее в OpenAI заявили об увольнении 17 ноября генерального директора компании Сэра Альтмана. Отмечалось, что причиной для такого шага послужило недостаточно откровенное общение сотрудника с советом директоров, что помешало ему в выполнении обязанностей. При этом в компании не отрицают, что рассматривается возможность возвращения Альтмана.
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Анастасия Чинкова