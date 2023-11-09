МИД РФ: эвакуации из сектора Газа ждут порядка 300 российских детей

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В списках на эвакуацию из сектора Газа числятся порядка 300 российских детей. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее в этот день Захарова заявила, то Россия была шокирована условием, которое поставил посол Израиля. Речь идёт о том, что на согласование списка подлежащих эвакуации из сектора Газа россиян может уйти до двух недель. Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что в России не понимают, с чем связаны такие длительные сроки и почему при усилиях Москвы эвакуация задерживается.
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Анастасия Чинкова