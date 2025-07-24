Мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки ждут на работу в России
В России растет количество работников из дальнего зарубежьяСогласно июльскому докладу регулятора «Региональная экономика», в последнее время в среде российского бизнеса вырос спрос на рабочих из таких регионов, как Юго-Восточная Азия и Африка. Перед этим ужесточение миграционного законодательства для иностранных работников в ряде регионов привело к снижению предложения на рынке. Теперь предприятия все чаще обращают внимание на специалистов из других российских регионов и иностранных сотрудников из стран дальнего зарубежья в рамках выделенных квот.
Тенденция грозит росту конкуренции для мигрантов из стран СНГ.
«К примеру, в Тамбовской области появились квоты на работу мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки. В Орловской области производитель кабеля также планирует трудоустроить мигрантов из Африки» — докладывают в Центробанке.
Ранее Госдума одобрила пакет законов, направленных на повышение прозрачности учета мигрантов и контроль за их пребыванием в стране.