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Мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки ждут на работу в России

В России растет количество работников из дальнего зарубежья
Фото: iStock/vichinterlang
Согласно июльскому докладу регулятора «Региональная экономика», в последнее время в среде российского бизнеса вырос спрос на рабочих из таких регионов, как Юго-Восточная Азия и Африка. Перед этим ужесточение миграционного законодательства для иностранных работников в ряде регионов привело к снижению предложения на рынке. Теперь предприятия все чаще обращают внимание на специалистов из других российских регионов и иностранных сотрудников из стран дальнего зарубежья в рамках выделенных квот. ​

Тенденция грозит росту конкуренции для мигрантов из стран СНГ.

«К примеру, в Тамбовской области появились квоты на работу мигрантов из Юго-Восточной Азии и Африки. В Орловской области производитель кабеля также планирует трудоустроить мигрантов из Африки» — докладывают в Центробанке.

Ранее Госдума одобрила пакет законов, направленных на повышение прозрачности учета мигрантов и контроль за их пребыванием в стране.

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