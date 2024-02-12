Михаил Линев раскрыл главные тренды моды на весну 2024 года

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Согласно последним заявлениям известного стилиста Михаила Линева, весна 2024 года обещает быть временем экспериментов и ярких образов.
В его последнем пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру», Линев подчеркивает несколько ключевых трендов, которые стоит учесть.
Одним из главных направлений станет использование прозрачных тканей.
Но, пожалуй, самым выдающимся трендом станет использование металлических оттенков.
Таким образом, под руководством Михаила Линева, модные тренды весны 2024 года обещают быть смелыми и креативными, призывая к экспериментам и индивидуальности.
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Одним из главных направлений станет использование прозрачных тканей.
«Невесомые материалы, кружево и сетки - все это вновь актуально и играет важную роль в создании стильных образов», - отмечает эксперт.Он также подчеркивает возвращение моды 1990-х годов с байкерскими куртками и денимовыми макси-юбками.
Но, пожалуй, самым выдающимся трендом станет использование металлических оттенков.
«Металлик теперь прочно укоренился в моде, перекочевав с топов и джинсов на верхние вещи, такие как тренчи. К нему лучше всего сочетать базовые элементы гардероба, такие как серые худи, черные брюки и кроссовки«, - советует Линев.Кроме того, он рекомендует обратить внимание на вещи синего цвета и одежду в кукольном стиле, добавляя к простым нарядам винтажные аксессуары и кружевные элементы.
Таким образом, под руководством Михаила Линева, модные тренды весны 2024 года обещают быть смелыми и креативными, призывая к экспериментам и индивидуальности.
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