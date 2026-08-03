Микробиолог ответила, как часто надо менять губку для мытья посуды

03 августа 2026, 18:57

Микробиолог Фристоун: губку для мытья посуды нужно менять каждый день

Фото: iStock/Sasiistock

Кухонную губку следует менять ежедневно, чтобы снизить риск распространения бактерий. Об этом заявила доцент клинической микробиологии Лестерского университета Примроуз Фристоун.





По ее словам, которые приводит издание Daily Mail, влажная губка с остатками пищи быстро становится идеальной средой для размножения микроорганизмов.



Специалист отметила, что со временем она переносит бактерии на чистую посуду и столешницы, повышая риск пищевых отравлений. Исследования показали, что внутри обычных губок могут находиться сальмонелла, кишечная палочка и золотистый стафилококк.



При этом определить степень загрязнения по запаху или внешнему виду невозможно — даже так губка может содержать множество бактерий. Если же она начала пахнуть, ее рекомендуют немедленно выбросить.



Эксперт пояснила, что пористая структура затрудняет полную очистку: бактерии образуют защитные биопленки, и дезинфекция становится малоэффективной. Некоторые микроорганизмы остаются внутри даже после высыхания в течение двух недель.