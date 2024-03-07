Милонов: «Лучший подарок на 8 марта — беременность»

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Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что лучший подарок для женщины на 8 Марта – это новая беременность. Остальные подарки не смогут принести такой радости. Об этом Милонов сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По мнению Милонова, ребёнок — это самая настоящая радость, от бухла — похмелье и всё, пустая посуда, ощущение бэушности. Зампред комитета Госдумы рекомендует женщинам добровольно отказаться от алкоголя на Международный женский день и встречать его в трезвом виде, потому что трезвая женщина — это прекрасно.
Также парламентарий сообщил, что одной из причин воздержания от алкоголя на праздник является недопустимость пьяного зачатия.
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Также парламентарий сообщил, что одной из причин воздержания от алкоголя на праздник является недопустимость пьяного зачатия.
«Главное — не спаивайте ваших женщин, бутылочки шампанского достаточно. Чтобы никаких массовых попоек, а то 8 Марта, попойки, дело доходит до отношений — и в результате зачатие в пьяном виде, такого не должно быть. Я призываю женщин добровольно отказаться от алкоголя на 8 Марта и встречать его в трезвом виде, потому что трезвая женщина — это прекрасно», — отметил Милонов.
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Мария Федоровцева