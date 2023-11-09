Милонов: Любой католик должен побить палкой крёстного-транссексуала

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал разрешение Ватикана на участие транссексуалов в церковных таинствах и отметил, что католики должны порицать подобных личностей.
«Все эти «трансформеры» отказываются от той идентичности, которой наградил их Господь. Какой же духовный пример подадут эти люди крещенному младенцу? На мой взгляд, любой добрый католик должен побить палкой такого крестного родителя и выгнать его вон из церкви!» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
При этом, он добавил, что каждый человек имеет право на покаяние, включая транссексуалов. По его мнению, такие личности могут приходить в церковь именно за искуплением своих грехов, в то время как разрешение Ватикана теперь даёт право таким людям приходить в церковь «с гордостью за прегрешения». А грех транссексуалов, считает Милонов, заключается в том числе и в том, что они «воспринимают порочную наклонность как часть своей собственной идентичности».
Читайте также:
Милонов предложил учредить в России День участника СВО
Милонов раскритиковал идею замены Хеллоуина Тыквенным спасом
«Духовная проституция»: Депутат Милонов высказался о рынке эзотерических услуг
Мелисса Тимофеева