Милонов предложил создать горячую линию для желающих вернуться в РФ релокантов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой создать бесплатную горячую линию и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться в Россию.
«Прошу рассмотреть возможность организации бесплатной горячей линии и чат-ботов для релокантов, которые хотят вернуться домой. Благодаря такой линии наши соотечественники могли бы узнать последнюю достоверную информацию о механизме возвращения, работе пропускных и пограничных пунктов, развеять клеветническую информацию о положении реальных дел в РФ или попросить о помощи и содействии в возвращении», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
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