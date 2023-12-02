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Минобороны получило новые истребители и учебно-боевые самолёты

ВКС РФ получили новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130
02 декабря 2023, 10:58
Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Фото: РИА Новости/Нина Падалко

Министерство обороны РФ получило новые истребители Су-30СМ2 и учебно-боевые самолёты Як-130 от Иркутского авиазавода (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха, ОАК). Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что Иркутский авиазавод своевременно выполняет гособоронзаказ по выпуску новых самолётов. В настоящее время на предприятии уже идёт работа по производству новой партии истребителей для реализации плана гособоронзаказа следующего года.

В пресс-службе ОАК добавили, что поставленные Минобороны самолёты прошли наземные и лётные испытания и отправились к месту несения службы.

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#самолёты
#испытания
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Жителям и гостям Подмосковья напомнили правила провоза в автобусах зимнего спортинвентаря
08 декабря 2023, 22:14

Фото: Мострансавто

Мострансавто на фоне последних снегопадов в Московской области напомнило правила перевозки зимнего спортивного инвентаря в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Перевозить бесплатно можно сезонный спортинвентарь, габариты которого не превышают 120 см – например, коньки и ледянки. Более крупные предметы, параметры которых в сумме не должны превышать 180 см, нужно оплатить дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади. Сюда относятся сноуборды и санки», – уточнили в министерстве. 
Стоимость провоза спортинвентаря в городском сообщении – 49 рублей, в пригородном до 25 км – 49 рублей; на расстояние от 25 до 50 км – 98 рублей; дальше 50 км – 147 рублей. 
 
При этом уточняется что водитель может отказать пассажиру в перевозке спортивного снаряжения, если оно препятствует входу или выходу из автобуса. К тому же спортинвентарь не должен пачкать салон автобуса и одежду других пассажиров.
 
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#подмосковье
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В ООН осудили убийство бывшего депутата Рады Украины Кивы СБУ
Представитель генсека ООН Хак осудил внесудебные казни после убийства Кивы
08 декабря 2023, 22:01

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, говоря об убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, заявил, что внесудебные казни являются неприемлемыми и нарушают права человека.
«Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьезные нарушения прав человека», — передает РИА Новости слова Хак.

Напомним, 6 декабря окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Убийца Кивы следил за ним на протяжении последних трех недель. За это время киллер смог хорошо изучить повадки Кивы. СБУ Минобороны Украины взяло на себя ответственность за убийство бывшего депутата Рады.

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#сбу
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Последствия снегопада в подмосковных муниципалитетах устранили на 70%
08 декабря 2023, 21:54

Фото: ГУСТ МО

В городских округах Подмосковья убрали 70% выпавшего на этой неделе снега. Такой статистикой поделилась руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
«Подвели итоги ликвидации последствий снегопада за четыре дня. Сейчас территории убраны на 70%. Однако некоторым городским округам стоит усилить работу. В их числе – Ленинский, где убрано только 12% территории, Черноголовка (19%) и Фрязино (26%)», – указала Аипова.
Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в Подмосковье прошёл сильный снегопад. Он продолжился и в понедельник. На дороги пришлось вывести 1,4 тыс комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов. Дворы и общественные зоны Подмосковья убирали более 17 тыс специалистов.

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#московская область
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Французский миллиардер намерен усыновить садовника и завещать ему состояние
80-летний миллиардер Николя Пуэш хочет завещать садовнику 10 млрд евро
08 декабря 2023, 21:53

Фото: iStock/darkojow

80-летний наследник модного дома Hermès Николя Пуэш намерен усыновить своего садовника, чтобы оставить ему все свое состояние. Об этом пишет El País.
80-летний одинокий французский миллиардер Николя Пуэш сейчас проживает в Швейцарии. В его владении находится 5,7% акций Hermès, а его состояние оценивается примерно в 10 миллиардов евро.

Изначально он планировал оставить свое состояние благотворительному фонду Исократа. Однако в начале декабря стало известно, что еще в 2022 году он направил своему адвокату письмо, в котором утверждал, что он намерен усыновить своего садовника и оставить все состояние ему.

Фонд Исократа выразил глубокие сожаления по поводу данного решения Пуэша. И теперь деятельность организации находится под угрозой.

При этом на данный момент процедура изменения завещания еще не завершена. Пока неизвестно, сколько денег получит садовник миллиардера.

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«Больше не слабоумный»: в Госдуму внесен проект, заменяющий термин «умственная отсталость»
В Госдуму внесен проект, заменяющий термин «умственная отсталость»
08 декабря 2023, 21:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается заменить термин «умственная отсталость» на «нарушение интеллекта» в законе об образовании.
Считается, что использование термина «умственно отсталый» некорректно с точки зрения педагогики и психологии. Также он ограничивает возможности детей, у которых поставлен такой диагноз.

«В связи с изложенным законопроектом предлагается заменить термин "умственная отсталость" на термин "нарушение интеллекта", уже используемый в статье 92 Федерального закона № 273-Ф3», - гласит документ.

Ранее Госдума приняла поправку о введении обязательного урока труда в российских школах с 1 сентября будущего года. Кроме того, одобрен законопроект об ограничении использования телефонов в школах.

Авторами инициативы о запрете пользования мобильными телефонами на уроках стал Вячеслав Володин. Уточняется, что ученики смогут использовать смартфоны для совершения экстренного вызова или в случаях, когда возникает опасность жизни или здоровью.


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#ребёнок
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Подмосковный Минтранс предупредил водителей и пешеходов о непогоде в выходные
08 декабря 2023, 21:09

Фото: Минтранс МО

В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах и строго соблюдать ПДД. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в предстоящие выходные в Московской области ожидаются снег, ветер до 11 м/с, на дорогах возможна гололедица.
«Необходимо держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, быть аккуратными на поворотах, съездах, мостах, эстакадах. Также будьте осторожны во дворах и на парковках», – говорится в сообщении. 
Пешеходам напомнили, что не следует забывать о световозвращателях на одежде вечером и во время осадков. Также нужно неукоснительно следовать Правилам дорожного движения: ждать общественный транспорт на посадочных площадках, а дорогу пересекать по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей.
 
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#подмосковье
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В Финляндии забили тревогу из-за неожиданного вторжения
YLE: в Финляндии обнаружили ранее не встречавшихся в стране крупных тараканов
08 декабря 2023, 20:32

Фото: iStock/naumoid

В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся вид огромных тараканов. Об этом сообщает YLE.
Сообщается, что в районе Оулу был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров. По информации источника, данный вид насекомого ранее не встречался в Финляндии.

По предварительным данным, тараканы могли попасть в государство из-за транспортировки международных грузов. Отмечается, что из-за этих насекомых могут быть спровоцированы антисанитарная обстановка и различные болезни.

Ранее сообщалось, что столицу России атаковали летающие насекомые после дождя. По данным телеграм-канала «Shot» большинство из них клопы, которые среагировали на перепад погоды.

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#финляндия
#насекомые
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В Подмосковье стартовал приём заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело»
08 декабря 2023, 20:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области начали принимать заявки на участие в 11-й ежегодной премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Их принимают до 15 декабря включительно, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Премия «Мы рядом. Доброе дело» – это возможность рассказать о неравнодушных, чутких, смелых людях, героях нашего времени и их поступках. В Подмосковье ежедневно совершается много добрых дел. Наши жители, волонтёры, предприниматели поддерживают бойцов на передовой и их семьи, помогают пройти трудный путь реабилитации. Есть и самые разные социально направленные проекты, которые объединяют людей, меняют наше Подмосковье к лучшему. Стараемся поощрять добрые дела и инициативы», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Принять участие в конкурсе могут жители Московской области, достигшие 18 лет. Премия будет вручаться за героические поступки и особые заслуги, проявленные в ходе проведения спецоперации, за поддержку участников СВО, реализацию социальных проектов и инициатив по улучшению жизни в регионе.
 
Призовой фонд конкурса составляет 80 млн рублей. Всего будет вручено 93 премии: три премии по 5 млн рублей;40 премий по 1 млн рублей и 50 премий – по 500 тыс рублей.
 
Для подачи заявки нужно зарегистрироваться на сайте. После этого на электронную почту придёт письмо с подтверждением. Затем необходимо заполнить анкету: рассказать о реализованной инициативе или героическом поступке, указать заслуги, достижения и результаты деятельности, прикрепить необходимые документы. После модерации на соответствие информация будет опубликована в разделе «Участники». 
 
Подать заявку может не только автор проекта или герой, но и его законный представитель или группа численностью от пяти человек.
 
Проекты будет оценивать экспертное жюри из известных политиков, деятелей культуры, искусства, образования, медицины и спорта. Их имена вскоре станут известны.
 
Торжественное награждение победителей состоится в конце декабря.
 
Премия вручается с 2013 года по инициативе Андрея Воробьёва. В прошлом году её получили 120 номинантов. Все награждённые были связаны с СВО. Это военные, члены их семей, военкоры и волонтёры. За 10 лет обладателями губернаторской премии стали более 13 тыс человек.

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#спецоперация
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В Московской области появился электронный сервис записи к нотариусу
08 декабря 2023, 19:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для жителей Подмосковья стал доступен новый сервис – запись к нотариусу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Теперь в режиме онлайн можно выбрать специалиста и дату приёма, чтобы заверить копии документов, оформить наследство и получить прочие нотариальные услуги. Сервис доступен в приложении «Добродел» и на региональном портале госуслуг.   

На интерактивной карте можно выбрать подходящий офис. Она отображается рядом со списком специалистов. Информация об онлайн-записи будет направлена в личный кабинет пользователя.  Чтобы записаться к нотариусу через «Добродел», нужно открыть приложение, выбрать раздел «Услуги», далее – «Все услуги», «Личные документы» и «Запись к нотариусу». 

Полный перечень электронных услуг можно найти в обновлённом приложении «Добродел». Оно доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.
 
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