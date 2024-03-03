Минобороны рассказало о подвиге героя ВМФ СССР, лётчика Николая Васина

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Минобороны России открыло новый мультимедийный раздел собственного сайта, посвященный учреждению военно-морских наград — орденов Ушакова и Нахимова двух степеней, а также медалей их имени. Там опубликованы документы, связанные с подвигами военнослужащих ВМФ СССР, отличившихся во время Великой Отечественной войны.
Как рассказали в Минобороны, один из награжденных, летчик Николай Васин, проявил высокий профессионализм во время службы в Заполярье. Он смог потопить вражеское транспортное судно водоизмещением в шесть тысяч тонн, сбросив на него две авиабомбы ФАБ-100.
Штурмовку, в ходе которой отличился Николай Васин, проводила группа из четырех Ил-2 и четырех Як-1 в феврале 1944 года. За подвиг летчика представили к ордену «Красное Знамя», затем в апреле 1944 года командующий Северным флотом принял решение наградить его недавно учрежденным орденом Нахимова II степени.
Николай Васин родился 16 ноября 1923 года в Твери. Он завершил обучение в 3-м Военно-морском авиационном училище ВВС ВМФ в 1943 году и после этого отправился на фронт.
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Штурмовку, в ходе которой отличился Николай Васин, проводила группа из четырех Ил-2 и четырех Як-1 в феврале 1944 года. За подвиг летчика представили к ордену «Красное Знамя», затем в апреле 1944 года командующий Северным флотом принял решение наградить его недавно учрежденным орденом Нахимова II степени.
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