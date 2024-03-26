Минтранс МО: В Подмосковье выросло число пользующихся картой «Тройка»

Фото: Фотобанк Московской области
В Московской области всё больше жителей пользуется единой транспортной картой «Тройка» — с 2023 года число её пользователей выросло в среднем на 60 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В частности, в феврале 2023 года среднесуточное количество поездок по карте «Тройка» составляло 80 тысяч человек, в то время как в феврале нынешнего года это число составило уже 130 тысяч. Общее же количество поездок с использованием «Тройки» за весь период после её введения в действие в Подмосковье в феврале 2021 года превысило 73 миллиона.
Напомним, что жители могут платить «Тройкой» на всех автобусных маршрутах в Подмосковье, а также платить «Тройкой» в МЦД, МЦК и метро и наземном городском и речном транспорте, в аэроэкспрессах, а также по карте «Тройка» можно приобрести билеты в музеи, на канатную дорогу на Воробьевых горах и в Московский зоопарк.
При этом владельцы карты экономят средства благодаря скидке, которая после каждой десятой по счету поездки увеличивается на 7%, при этом максимальная скидка составляет 35%. Чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит.
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Напомним, что жители могут платить «Тройкой» на всех автобусных маршрутах в Подмосковье, а также платить «Тройкой» в МЦД, МЦК и метро и наземном городском и речном транспорте, в аэроэкспрессах, а также по карте «Тройка» можно приобрести билеты в музеи, на канатную дорогу на Воробьевых горах и в Московский зоопарк.
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Артем Путинцев