Минтранс ужесточит правила установки дорожных камер

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Минтранс России предложил запретить ставить дорожные камеры контроля, которые фиксируют однотипные нарушения ближе 1 км друг от друга в городе и 5 километров за городом. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что исключения из правила возможны в зависимости от расположения на дорогах мест концентрации Дорожно-транспортных происшествий.
По новым правилам, дорожные службы должны вешать камеры так, чтобы они не закрывали светофоры и знаки дорожного движения. Кроме того, если передвижная камера применяется за городом, нужно устанавливать щиты с информацией, где будут указаны «контролируемые условия и режимы движения». Данные щиты предлагают устанавливаться за 150-400 метров до точки установки камеры.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что необходимо убрать с тротуаров электросамокаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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