Минтруд предложил сделать 31 декабря 2025 года выходным

Фото: iStock/Buings Studio
31 декабря следующего года может стать нерабочим днем по причине переноса выходных. Об этом сообщил министр труда России Антон Котяков, передает РИА Новости.
Котяков отметил, что в этом году 31 декабря является выходным днем. По словам министра, на следующий год 31 декабря тоже получается сделать выходным днем с учетом переноса всех дат.
Котяков заключил, что министерство продолжит рассматривать данный вопрос в дальнейшем.
Напомним, в текущем году праздничные дни 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье. По этой причине выходные перенесли на 10 мая и 31 декабря. В следующем году 31 декабря выпадает на среду.
Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин в беседе с «Радио 1» объяснил, что 31 декабря необходимо сделать выходным днём, так как канун Нового года – важное время для подготовки к празднику в кругу семьи и близких.
Читайте также:
31 декабря в России могут сделать выходным днем
В Госдуме напомнили о необходимости сделать 31 декабря официальным выходным
Сенатор Башкин объяснил необходимость сделать 31 декабря выходным днём
Котяков заключил, что министерство продолжит рассматривать данный вопрос в дальнейшем.
Напомним, в текущем году праздничные дни 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье. По этой причине выходные перенесли на 10 мая и 31 декабря. В следующем году 31 декабря выпадает на среду.
Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин в беседе с «Радио 1» объяснил, что 31 декабря необходимо сделать выходным днём, так как канун Нового года – важное время для подготовки к празднику в кругу семьи и близких.
Читайте также:
31 декабря в России могут сделать выходным днем
В Госдуме напомнили о необходимости сделать 31 декабря официальным выходным
Сенатор Башкин объяснил необходимость сделать 31 декабря выходным днём
Екатерина Коршунова