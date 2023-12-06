Минцифры обсуждает расширение категорий IT-специалистов для отсрочки от призыва

Минцифры России обсуждает вопрос о расширении категорий IT-специалистов, которые смогут получить отсрочку от срочной службы в российской армии. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.