Минюст включил SOTA media* в список нежелательных организаций

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций SOTA media*. Об этом говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что публикуемые нежелательной организацией материалы дестабилизируют социально-политическую обстановку в стране, искажают обстоятельства, а также создают напряжение в обществе. Примечательно, что на сайте SOTA media* на постоянной основе публиковалась недостоверная общественно значимая информация.
Согласно данным Минюста, руководство организации работает по заданию иностранных неправительственных компаний.
Ранее сообщалось, что Минюст России внес две иностранные правозащитные организации — британскую Article 19* и немецкую Russian Election Monitor* — в реестр нежелательных.
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Согласно данным Минюста, руководство организации работает по заданию иностранных неправительственных компаний.
Ранее сообщалось, что Минюст России внес две иностранные правозащитные организации — британскую Article 19* и немецкую Russian Election Monitor* — в реестр нежелательных.
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Екатерина Коршунова