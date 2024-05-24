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Минюст включил SOTA media* в список нежелательных организаций

Минюст внес SOTA media* в реестр нежелательных организаций
24 мая 2024, 18:52
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций SOTA media*. Об этом говорится на сайте ведомства.
Уточняется, что публикуемые нежелательной организацией материалы дестабилизируют социально-политическую обстановку в стране, искажают обстоятельства, а также создают напряжение в обществе. Примечательно, что на сайте SOTA media* на постоянной основе публиковалась недостоверная общественно значимая информация.

Согласно данным Минюста, руководство организации работает по заданию иностранных неправительственных компаний.



Ранее сообщалось, что Минюст России внес две иностранные правозащитные организации — британскую Article 19* и немецкую Russian Election Monitor* — в реестр нежелательных.

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Депутат Цунаева назвала популизмом идею о сокращении рабочей пятницы для женщин
24 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/undrey

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева раскритиковала предложение о сокращении рабочей пятницы для женщин.
Она пояснила, что подобные идеи являются популизмом и попыткой привлечь внимание.

Депутат добавила, что в российском законодательстве разработаны и функционируют меры поддержки для женщин. Более того, многие предприятия также оказывают меры помощи сотрудницам, в том числе семьям с детьми.

«Что касается двух дополнительных часов: помимо того, что на ряде предприятий есть короткий день, здесь всё будет зависеть от работодателя. Есть процессы на ряде производств, которые требуют полного рабочего дня. Сокращение будет невозможно, если сменная работа. На мой взгляд, это популистская такая мера для того, чтобы лишний раз привлечь к себе внимание», — добавила в беседе с Газета.ру Цунаева.

Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову. Он предложил сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней заработной платы.

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#меры
#предприятия
#депутат
#женщины
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Глава Химок Волошин поздравил с последним звонком выпускников лицея
24 мая 2024, 18:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин приехал на последний звонок к выпускникам лицея №15. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, в этом году школу покидают 50 одиннадцатиклассников.
«Молодые, красивые, перспективные, вы – будущее региона и страны. Уверен, что воспоминания о первой пятёрке, любимых учителях, настоящей искренней дружбе вы пронесёте через всю жизнь. Удачи на экзаменах!», – напутствовал выпускников Волошин.
Как отметили в администрации, около 20 выпускников лицея – победители и призёры всероссийских школьных олимпиад регионального и заключительного этапов. А всего за текущий учебный год успеха на олимпиадах добились более 340 лицеистов.

Лицей входит в число лучших школ региона по итогам рейтинга конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление». На базе школы запущены уникальные образовательные проекты.

Выпускники уже приступили к сдаче ЕГЭ. 23 мая прошли экзамены по выбору – по химии, литературе и географии.
«Двое ребят уже сдали госэкзамены досрочно. В их копилке – золотая и серебряная медали. Гордимся нашими выпускниками», – поделилась директор лицея Светлана Моисеенко.
Аттестация завершится 11 июня. Всего в Химках в этом году со школой прощаются почти 1,2 тыс. одиннадцатиклассников.

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#химки
#образование
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#выпускники
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#подмосковье
#московская область
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Семик (Зеленые святки) в 2024 году: история и традиции праздника
Семик или Зеленые Святки 2024: что за праздник и когда его отмечать
24 мая 2024, 17:48

Фото: iStock/Newlander90

Праздник Зеленые Святки до принятия христианства на Руси был одним из самых важных, однако во многих регионах его отмечают и по сей день. Торжество имеет несколько названий: Семик, Русалчин Велик день, Троица умерших, Велик четверг, Навская Троица. О том, когда отмечается праздник в 2024 году, как зародились обычаи празднования и каковы его традиции расскажет редакция «Радио 1».


Когда отмечается Семик в 2024 году


Дата праздника не установлена, однако ее легко вычислить. Семик всегда отмечается в седьмой четверг после окончания Пасхи и за три дня до Троицы. В 2024 году Зеленые святки выпадают на 20 июня.


Семик (Зеленые святки) в 2024 году: история и традиции праздника


В языческие времена праздник отождествлял собой переход от весны к лету. Кроме того, в этот день было принято поминать умерших предков. В Западной Сибири на берегах Оби Семик широко отмечался до середины двадцатых годов прошлого века. А в некоторых отдаленных местах региона традиция праздновать Семик сохранялась практически до новейшего времени — 90-х годов прошлого века.

В наши дни традиции празднования сохранились в сельских районах Новосибирской области. Однако чаще можно услышать другие названия торжества: Русалчин Велик день или Зеленые святки.


Семик на Руси: обряды


Символом Зеленых святок является береза. Дерево служит олицетворением жизненной энергии, поэтому именно вокруг него водили хороводы во имя предстоящего хорошего урожая. На дерево повязывали ленты, платки, бусы. В Семик также принято украшать ветвями березы могилы умерших родственников. В некоторых областях в этот день приоритет отдавали поминовению «заложенных» покойников.

Предки считали, что только лишь в этот праздник можно заказать панихиду по покойнику, которого церковь отказалась отпевать при погребении.

Что готовили


На Зеленые святки было принято готовить блюда из яиц. Обычное яйцо во все времена ассоциировалось у людей почти всех народов с зарождением новой жизни и с плодородием. К застолью готовили также различную выпечку, иногда придавая пирогам форму венков.

Как веселились


После торжественного застолья было принято петь песни, водить хороводы, плести венки. Начинались широкие народные гуляния, которые длились до самого утра. Обязательным атрибутом праздника было возложение венков на воду. Предки шли к ближайшему водоему и с закрытыми глазами опускали на воду венки, по которым нередко загадывали о будущем.

Плохой приметой считалось, если венок утонет – это означало, что девушка не выйдет замуж в текущем году или даже тяжело захворает.


Чем Зеленые Святки похожи на Масленицу


Семик похож на Масленицу тем, что как и народное торжество посвящен прощанию с холодами. Также в этот день проводятся широкие народные гуляния, люди ходят друг к другу в гости, обмениваются угощениями.В некоторых селениях Семик даже называли честным, точно так же, как и Масленицу.


Что под запретом на Семик


Букетики и ветви березы, принесенные из церкви, нельзя выбрасывать после завершения торжества. Было принято засушивать и бережно хранить растения для всяких бытовых надобностей. Нельзя мыть, стирать, полоскать и купаться. Вообще надо держаться подальше от воды, чтобы не накликать утопленника.
Нельзя шить и ходить в лес одному.

Что такое Русалья неделя



Зелёными святками, Русальной неделей и Семиком в народе называли один и тот же праздник — девический праздник, который отмечали в четверг до Троицы. В бытность предков это был переломный момент сезонов и окончательный переход к лету. На Троицу гадали, также плели венки, совершали обряды, воздействующие на будущий урожай. К Троице, как и к другим весенним праздникам, было приурочено поминовение умерших.


Русальей неделей торжество называлось потому, что согласно приданиям, с первым настоящим летним теплом, русалки собираются на берегах водоёмов, в лесах и рощах, чтобы встретиться с подругами и вволю повеселиться.

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#дерево
#традиции
#блюда
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Выставка «Человек и море» в Щёлкове продолжит работу до середины июня
24 мая 2024, 17:14

Фото: Щёлковский историко-художественный музей

Выставка «Человек и море» в Щелковском историко-художественном музее продолжает принимать гостей. Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Идея проекта — информирование общества об экологических проблемах и защита морских обитателей. Главная задача — показать людям, что необходимо изменить свои потребительские привычки, чтобы избежать экологического кризиса, вызванного загрязнением природы.
Для выставки отобрали 28 авторов высокого художественного уровня из 17 стран мира. Основу выставки «Человек и море» составил проект «Blue Rocker», впервые показанный на пятом Международном фестивале в Екатеринбурге в 2019 году. Blue — в значении «морской» и Rocker — основной инструмент, который используют художники, работающие в технике меццо-тинто (процесс создания гравюр на металле, относящийся к группе техник глубокой печати).



Фото: Щёлковский историко-художественный музей



«Подсчитано, что каждый год в морскую акваторию попадает до 13 миллионов тонн пластика. Угрозу для мирового океана представляют также бытовые отходы, продукты химической промышленности и жизнедеятельности человека. Твердый мусор в воде постепенно формируется в гигантские, жуткие острова, уничтожая экосистему, складывающуюся миллионы лет. Всё это становится причиной гибели морских животных, птиц, растений. Что, как не искусство может лучше всяких слов поведать людям об этих бедах!» — рассказали организаторы проекта.

Фото: Щёлковский историко-художественный музей

Художники из разных уголков планеты создали гравюры в редкой технике меццо-тинто на офортной бумаге Hahnemuhle 300g/m2.

Фото: Щёлковский историко-художественный музей

«Посетили выставку всем классом с родителями. Мы все: и взрослые, и дети — приятно удивлены и впечатлены», — поделились эмоциями щёлковские школьники.

В Щёлковском историко-художественном музее проект дополнили рисунками разных лет с морской стихией художницы-гравёра, куратора выставки Марины Лазаревой. Все её рисунки — результаты путешествий по Крыму, Черногории и Греции.

«Великолепная встреча с искусством и мастерами уникальной техники гравюры», — делятся впечатлениями посетители.


Фото: Щёлковский историко-художественный музей

По словам организаторов, каждая выставочная картина сопровождается звуковыми эффектами: шумом волн, голосом чаек, что позволяет ещё более глубоко почувствовать атмосферу моря.

На сегодняшний день выставку посетили более 1900 человек.

«Прекрасные работы, заставляющие задуматься о нашем будущем. Будущее планеты зависит от нас!» — рассказали о своих эмоциях студенты щёлковского колледжа.

Выставка будет работать до 15 июня.

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Дмитрий Волошин анонсировал модернизацию системы водоснабжения ЖК «Новогорск Парк»
24 мая 2024, 17:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В жилом комплексе «Новогорск Парк» наладили подачу воды. Завтра стартует масштабная модернизация системы водоснабжения. Об этом сообщил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин во время работы выездной администрации в школе №14 в Новых Химках.
В числе тех, кто обратился к главе, были жители ЖК «Новогорск Парк». Ранее там были перебои с подачей воды, вызванные ошибками застройщика при проектировании системы водоснабжения.
«Создали штаб, провели работы, позволившие нам наладить подачу воды. Но это временная мера. Завтра приступаем к масштабным работам по модернизации системы водоснабжения. Построим отдельный водорегулирующий узел, который обеспечит нормативные параметры водоснабжения на всех этажах ЖК», – поделился планами Волошин.
Модернизацию системы водоснабжения рассчитывают завершить к середине июля.
«Администрация откликнулась на наш запрос – сейчас проблем с водой нет. Будем надеяться, что в дальнейшем всё будет хорошо. Глава Химок взял ситуацию на личный контроль. Администрация открыта для всех наших вопросов», – поделился химчанин Александр Ружин.
Помимо этого, жители пожаловались на перебои в работе канализации. Одна из причин сбоя – засоры, вызванные сливом посторонних предметов. В ходе модернизации заменят насосы, электрооборудование, установят решётки для сбора отходов. Все работы планируют завершить в течение двух месяцев.

Как отметили в пресс-службе, с начала года во всех микрорайонах муниципалитета провели 20 выездных администраций. К специалистам обратились более 1 тыс. химчан.

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#дмитрий волошин
#химки
#модернизация
#вода
#жк
#водоснабжение
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, как генерал Попов отреагировал на решение суда
Суд оставил в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова
24 мая 2024, 17:02

Фото: Минобороны РФ

Второй западный окружной военный суд принял решение оставить в СИЗО экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда», — гласит решение суда.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе обвинения из-за оглашения данных о месте жительства Попова, а также сведения, содержащие в себе государственную тайну.

«Бывало и хуже», — так отреагировал на решение суда сам Попов.

Напомним, органы следствия и сторона защиты Попова обратились в суд с ходатайством об избрании генералу меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил о нестыковке в обвинениях против Попова. По его словам, для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо 150 грузовиков и достаточно много людей, эту аферу нельзя провернуть незаметно.

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#суд
#заседание
#меры
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В ООН постановили, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе
Международный суд ООН постановил, что Израиль не должен наступать в Рафахе
24 мая 2024, 16:51

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе.
Израиль должен сохранить открытым контрольно-пропускной пункт «Рафах» для помощи населению Палестины. Решение озвучил председатель суда Наваф Салам.

По конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить военное преступление в Рафахе, заявили там. Все это негативно сказывается на мирном населении.

Параллельно Израилю нужно сохранить открытым КПП и принять меры, чтобы обеспечить доступ в сектор Газа следователей и миссий по установлению фактов.

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#оон
#суд
#израиль
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На выставке-форуме «Россия» приняли 14-миллионного посетителя
24 мая 2024, 16:44

Фото: пресс-служба выставки-форума «Россия» / Сергей Баранов

Международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края, который приехал на ВДНХ с родителями Дмитрием и Ларисой, сообщили в пресс-службе выставки.
Поздравили 14-миллионного посетителя в «Доме полимеров», где представлена экспозиция компании СИБУР. Кириллу вручили сертификат на семейное путешествие в город Тобольск – туристическую и индустриальную столицу Сибири. Сегодня этот город может гордиться историей, культурой, гастрономией, экологичным производством и доступностью для туристов благодаря недавно построенному аэропорту. Ежегодно Тобольск посещает более 1 млн. туристов и экскурсантов.

«Мы в первый раз на выставке. Каждый год проезжаем через Москву и именно в этот раз решили посетить её», — рассказал Кирилл Старов.
В гостевой программе юбилейных посетителей – экскурсия по местам детства великого учёного, новатора, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году.

Семья Старовых также сможет ознакомиться с прямым наследием Менделеева – «гигантом на Иртыше» ЗапСибНефтехимом. Это крупнейший и самый современный комплекс России по производству синтетических материалов. 14-миллионному гостю и его семье также предоставят перелет и трансфер до Тобольска и обратно.

Международная выставка-форум «Россия» демонстрирует важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Экспозиции на выставке развернули 89 регионов России. Стартовало проведение мероприятия 4 ноября 2023 года. Целью выставки является демонстрация достижений страны в различных областях, в том числе культурных и экономических. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.

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#выставка
#форум
#россия
#вднх
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Автоэксперт Сажин предложил альтернативу лишению прав за сокрытие номера
24 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/VTT Studio

Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал законопроект о лишении прав управлять автомобилем за сокрытие номеров.
По его мнению, можно такие автомобили отгонять на штрафстоянки.

«Транспортные средства, которые размещены на парковке с отсутствующими или скрытыми регистрационными знаками нужно эвакуировать на штрафстоянку. Пусть потом человек приходит со своими знаками объясняет, что произошло. Пусть такие авто стоят в закрытых дворах, на парковках ТЦ, но не на проезжей части», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что нарушение правил поездки на электросамокатах может грозить штрафом.

«Перевозка пассажиров правилами дорожного движения запрещена. За нарушение этого запрета могут оштрафовать водителя самоката. Но некоторые модели электросамокатов имеют сиденье или дополнительное место для пассажира. Тогда надо изучить инструкцию производителя, где должно быть указано, можно ли перевозить пассажира», — прокомментировал в беседе с RT Поздняков.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявляла о необходимости увеличения размера штрафа за катание на электросамокате вдвоём.

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#штраф
#автомобили
#нарушение
#поездки
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