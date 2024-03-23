Минюст включил в список иноагентов журналистов Набутова* и Скобова*

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Министерство юстиции включило в перечень иностранных агентов журналиста Кирилла Набутова* и Александра Скобова*. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Скобов* также выступал против специальной военной операции и отождествлял российские власти с террористической организацией. По информации источника, проекты «Лаборатория публичной социологии»**, «Смола»**, «T-invariant»** также попали в реестр ведомства.
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* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
** Организации, признанные в России иностранными агентами
Екатерина Коршунова