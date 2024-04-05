Минздрав зарегистрировал препарат для борьбы с антибиотикорезистентностью

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Минздрав РФ зарегистрировал российский препарат Центра имени Н. Ф. Гамалеи «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций, которые возникают из-за устойчивости организма к антибиотикам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве пояснили, что оценка данного препарата продемонстрировала благоприятный профиль безопасности и подтвердила его высокую эффективность. «Фтортиазинон» обладает широким спектром действий, он эффективен в отношении таких бактерий, как Синегнойная палочка, кишечная палочка, бактерии клебсиеллы и других.
Отмечается, что отечественный препарат не имеет мировых аналогов по способу действия. С помощью «Фтортиазинона» происходит подавление степени активности вредоносных бактерий.
Напомним, в 2022 году директор НИЦЭМ им. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщал, что «Фтортиазинон» прошел три стадии клинических испытаний и может быть зарегистрирован в нашей стране.
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Отмечается, что отечественный препарат не имеет мировых аналогов по способу действия. С помощью «Фтортиазинона» происходит подавление степени активности вредоносных бактерий.
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Екатерина Коршунова