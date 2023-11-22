Мишонова оценила условия проживания беженцев из Газы в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Ксении Мишоновой
Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова заехала в пункт временного размещения беженцев из сектора Газа в Подмосковье и проверила условия их содержания. Об этом рассказал сама детский омбудсмен.
«Подмосковье снова оказалось одним из первых регионов - приняло наших соотечественников из зоны военного конфликта в двух пунктах временного размещения. Для нас это очередной вызов. Но мы люди опытные, все алгоритмы отработаны на беженцах из ДНР и ЛНР, которых мы принимали полтора года назад. Теперь, думаю, всё будет проще», – написала Мишонова в своём телеграм-канале.Она добавила, что у беженцев – такие проблемы, как оформление документов, интеграция, работа и изучение русского языка. Поэтому сейчас первоочередная задача – поиск учителей русского языка.
«Все дети хотят учиться. Нам нужно интегрировать их в процесс обучения с наименьшим стрессом. Для этого необходимо повысить уровень их русского языка, чтобы они могли свободно осваивать программу. Вторая задача – содействие в получении документов», – отметила омбудсмен.Она отметила, что в целом настрой у людей бодрый. Они счастливы и благодарны за помощь.
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