МО РФ: Колонна «Ярсов» направилась в Подмосковье для подготовки к Параду Победы

Фото: сайт Кремля
В Москве заметили колонну подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс». Как рассказали журналистам РИА Новости в Министерстве обороны РФ, она направляется маршем из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к Параду Победы на Красной площади.
Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М7 на территории Ивановской, Владимирской и Московской областей. В ходе приготовления к параду на Красной площади, в январе–феврале 2024 года, в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с личным составом парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
«Периодически делаем контрольные осмотры, механики-водители справляются с задачей на оценку "отлично", показывая свое мастерство и профессионализм», — рассказал командир группы ракетного соединения Юрий Малахов.
Комплексы «Ярс» с межконтинентальной баллистической ракетой составляют основу группировки Ракетных войск стратегического назначения. Они способны поражать цели на дальности до 11 тыс. км.
В России подготовили шахтные пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Завершение работ по постановке «Сармата» на боевое дежурство является одной из основных задач в обеспечении Вооруженных сил России в 2024 году.
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«Периодически делаем контрольные осмотры, механики-водители справляются с задачей на оценку "отлично", показывая свое мастерство и профессионализм», — рассказал командир группы ракетного соединения Юрий Малахов.
В России подготовили шахтные пусковые установки для стратегических ракетных комплексов «Ярс», «Авангард» и «Сармат». Завершение работ по постановке «Сармата» на боевое дежурство является одной из основных задач в обеспечении Вооруженных сил России в 2024 году.
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Артем Путинцев