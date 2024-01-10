Моргенштерн* получил третий иноагентский штраф

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на пятьдесят тысяч рублей за неуказание своего статуса в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что представитель музыканта сообщила, что Моргенштерн* не согласен с содержанием протокола, который составил Роскомнадзор. Также она просила остановить производство по делу либо назначить иное наказание.
Ранее исполнитель Моргенштерн* уже получал штраф на 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.
Напомним, рэпер покинул Россию еще в 2021 году, до начала специальной военной операции. Уже после он был признан иноагентом, по мнению Минюста, за пропаганду наркотиков и ведение политической деятельности за рубежом, в том числе на Украине.
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Моргенштерна* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
*Признан иноагентом на территории РФ.
Ранее исполнитель Моргенштерн* уже получал штраф на 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента.
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*Признан иноагентом на территории РФ.
Екатерина Коршунова