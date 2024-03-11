Мосгорсуд отменил заочный приговор Верзилову* за фейки о ВС РФ

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Мосгорсуд отменил приговор участнику группы Pussy Riot и издателю «Медиазоны»** Петру Верзилову* по делу о фейках об армии России и отправил его дело на новое рассмотрение. Об этом сообщает РБК.
В суде пояснили, что приговор отменили из-за нарушения норм процессуального права.
Напомним, в начале ноября прошлого года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к восьми с половиной годам колонии общего режима. Он являлся фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. В качестве дополнительного наказания Верзилову* на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Прокуратура запрашивала для обвиняемого девять лет лишения свободы.
Верзилов* был заочно арестован за фейки об армии 27 марта нынешнего года. В настоящее время он скрывается за рубежом. Ранее он был объявлен в розыск по уголовному делу о сокрытии канадского гражданства, которое реального тюремного срока не предполагает.
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*Внесен в реестр иноагентов на территории РФ
**СМИ-иноагент на территории РФ
Напомним, в начале ноября прошлого года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к восьми с половиной годам колонии общего режима. Он являлся фигурантом уголовного дела о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. В качестве дополнительного наказания Верзилову* на четыре года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Прокуратура запрашивала для обвиняемого девять лет лишения свободы.
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Суд заочно приговорил издателя «Медиазоны»** Верзилова* к 8,5 годам колонии
*Внесен в реестр иноагентов на территории РФ
**СМИ-иноагент на территории РФ
Элина Позднякова