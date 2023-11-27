Московская «чёрная метель» накроет Великий Новгород и Санкт-Петербург

Южный циклон, который накрыл столичный регион снегопадом, отступает и движется на северо-запад. Великий Новгород и Санкт-Петербург накроет такая же метель, как и Москву, рассказал «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.