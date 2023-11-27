Московская «чёрная метель» накроет Великий Новгород и Санкт-Петербург

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Южный циклон, который накрыл столичный регион снегопадом, отступает и движется на северо-запад. Великий Новгород и Санкт-Петербург накроет такая же метель, как и Москву, рассказал «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Это был очень своеобразный южный циклон, который набросился сильным, жестоким ветром почти ураганной силы на юг европейской территории нашей страны. Сейчас он пошёл на север, основные зоны осадков перемещаются на северо-запад и подходят к Великому Новгороду. Потом в ночь подойдёт к Санкт-Петербургу. То есть их ждёт то, что сегодня было в Москве и Подмосковье», — отметил Шувалов.Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прежде сообщил, что в Москве ожидается снегопад в ночь на 27 ноября, пик которого придётся на утро понедельника. Синоптик назвал непогоду «чёрной метелью» и заявил, что порывы ветра будут достигать 17 м/с, а видимость ухудшится до 100 метров.
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