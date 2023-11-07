Московская ГИБДД предложила запретить езду на электросамокатах детям до 18 лет

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Необходимо как можно быстрее законодательно запретить езду на электросамокатах детям до 18 лет. Об этом заявил заместитель начальника ГИБДД Главного управления МВД по городу Москве Евгений Логиновский.
Логиновский также добавил, что за первые 10 месяцев года произошло 271 ДТП на СИМ, которыми управляли несовершеннолетние. Из них в 213 участниками стали дети до 16 лет. Чтобы избежать новых жертв, замначальника московского ГИБДД предложил запретить лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запретить управлять электросамокатами. Причем запрет, по его мнению, необходимо ввести как можно скорее.
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