Москвичи нашли в спальне змею

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Сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра поймали оранжевую змею, которую обнаружили жители Москвы в своей спальне. Информацию об этом подтвердили 17 марта в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Подробности о том, как пресмыкающееся попало в квартиру, пока не сообщаются.
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