Москвичка пять месяцев не может вернуть деньги за отменённый рейс

02 августа 2026, 18:09

Женщина добивается возврата 44 тыс. рублей за билет из-за отмены рейса

Фото: Istock / RossHelen

Жительница Москвы уже пять месяцев пытается добиться возврата денег за отменённый авиарейс. По словам Евгении, проблемы возникли после обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда был отменён её перелёт авиакомпанией Singapore Airlines. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».





В конце февраля женщина вместе с дочерью отправилась в Сингапур с пересадкой в Дубае. Несколько дней семья провела в ОАЭ, а вскоре после их прибытия в Азию произошло обострение конфликта между Израилем и Ираном. На этом фоне обратный рейс Евгении из Сингапура в Дубай, запланированный на 5 марта, был отменён.



Билеты стоимостью 44 тысячи рублей были приобретены через сервис City Travel. По словам москвички, компания уведомила её об аннулировании заказа, после чего семье пришлось самостоятельно искать альтернативный маршрут. В итоге домой они возвращались через Китай.



С тех пор Евгения безуспешно пытается вернуть деньги за несостоявшийся перелёт. Как утверждает женщина, служба поддержки City Travel на протяжении нескольких месяцев отвечает шаблонными сообщениями, сообщая лишь, что её обращение зарегистрировано и будет рассмотрено в порядке очереди.



Не добившись возврата средств, москвичка обратилась в Роспотребнадзор. Там ей рекомендовали направить официальную претензию по юридическому адресу компании. Однако, по словам Евгении, в колл-центре сервиса сообщили, что компания не зарегистрирована в России, и предложили направлять документы по адресу в Объединённых Арабских Эмиратах.





«В службе поддержки сообщили, что с Россией их ничто не связывает, можете отправлять претензию на адрес в ОАЭ, указанный на сайте. По телефону также предлагают составить обращение. При этом российская авиакомпания, у которой были куплены билеты из Дубая в Москву, моментально вернула деньги», — рассказала Евгения.