Мусор с МКС упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде

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Мусор с Международной космической станции спустя три года нахождения в космосе упал на Землю и пробил крышу дома в американской Флориде. Об этом сообщают Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и издание Space.
По информации источника, в марте 2021 года с МКС выбросили в космос грузовой поддон с изношенными батареями, общая масса мусора составляла около 5,8 тысячи фунтов (около 2,6 тысячи килограммов). В сообщении NASA утверждается, что выброшенные отходы должны были полностью сгореть в атмосфере 8 марта текущего года.
Утверждается, что часть мусора смогла сохраниться и врезаться в дом в Нейплсе во Флориде. В результате столкновения крыша дома оказалась пробита. Иных подробностей инцидента не приводится.
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