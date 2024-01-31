Мужчина предложил партнерше секс-эксперимент и столкнулся с осуждением

Кандидат в президенты России Владимир Путин предоставил отчет о своих доходах за последние шесть лет. Согласно опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) декларации, за период с 2017 по 2022 год он заработал свыше 67,5 миллиона рублей. В документе указаны различные источники доходов, включая зарплату, военную пенсию, банковские вклады и ценные бумаги, а также продажу имущества.