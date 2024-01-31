Мужчина предложил партнерше секс-эксперимент и столкнулся с осуждением

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Мужчина по имени Даррен пожаловался на форуме Reddit, что после просьбы партнерши об эксперименте в постели он столкнулся с ее осуждением. Об этом пишет газета Metro.
Как утверждает Даррен, они с девушкой стали реже заниматься сексом по сравнению с началом отношений. Мужчина воспринял это нормально и предложил свой партнера поэкспериментировать с секс-игрушками. Сначала они приобрели женский вибростимулятор, и устройство ей понравилось.
«Она так быстро достигла оргазма. Я подумал, что мы на правильном пути», — вспомнил мужчина.
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