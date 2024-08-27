Мужчина с микропенисом рассказал о проблемах в личной жизни

Мужчина из США пожаловался на трудности из-за очень маленького пениса. Об этом сообщает The Sun.
36-летний Майкл Филлипс еще в подростковые годы понял, что у него очень маленький половой член. Его длина составляет менее 2,5 см, тогда как у большинства мужчин — от 9 до 14,5 см.
Из-за данной физиологической особенности Филлипс может мочиться только сидя, а также не способен на полноценный половой акт. Мужчина сильно разочарован в своем теле, поэтому решил окончательно забыть о счастливой личной жизни.
Недавно Филлипс сходил к урологу и выяснил, можно ли исправить ситуацию. По данным медиков, состояние американца — это патология, известная в медицине как микропенис. Решить проблему хирургическим способом возможно лишь частично, длину полового органа получится увеличить только на 2-3 сантиметра. Даже после операции Филлипс останется обладателем микропениса.
Уточняется, что житель США намерен обратиться к представителям Книги рекордов Гиннесса и попытаться получить титул человека с самым маленьким пенисом в мире.
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Из-за данной физиологической особенности Филлипс может мочиться только сидя, а также не способен на полноценный половой акт. Мужчина сильно разочарован в своем теле, поэтому решил окончательно забыть о счастливой личной жизни.
Недавно Филлипс сходил к урологу и выяснил, можно ли исправить ситуацию. По данным медиков, состояние американца — это патология, известная в медицине как микропенис. Решить проблему хирургическим способом возможно лишь частично, длину полового органа получится увеличить только на 2-3 сантиметра. Даже после операции Филлипс останется обладателем микропениса.
Уточняется, что житель США намерен обратиться к представителям Книги рекордов Гиннесса и попытаться получить титул человека с самым маленьким пенисом в мире.
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Екатерина Коршунова