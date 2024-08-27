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Мужчина с микропенисом рассказал о проблемах в личной жизни

27 августа 2024, 10:48

Мужчина из США пожаловался на трудности из-за очень маленького пениса. Об этом сообщает The Sun.
36-летний Майкл Филлипс еще в подростковые годы понял, что у него очень маленький половой член. Его длина составляет менее 2,5 см, тогда как у большинства мужчин — от 9 до 14,5 см.

Из-за данной физиологической особенности Филлипс может мочиться только сидя, а также не способен на полноценный половой акт. Мужчина сильно разочарован в своем теле, поэтому решил окончательно забыть о счастливой личной жизни.



Недавно Филлипс сходил к урологу и выяснил, можно ли исправить ситуацию. По данным медиков, состояние американца — это патология, известная в медицине как микропенис. Решить проблему хирургическим способом возможно лишь частично, длину полового органа получится увеличить только на 2-3 сантиметра. Даже после операции Филлипс останется обладателем микропениса.

Уточняется, что житель США намерен обратиться к представителям Книги рекордов Гиннесса и попытаться получить титул человека с самым маленьким пенисом в мире.

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Девушка приняла первый симптом неизлечимой болезни за переутомление
17-летняя британка перепутала симптом неизлечимой болезни с переутомлением
27 августа 2024, 11:19

Фото: iStock/PeopleImages

17-летняя девушка приняла первый симптом неизлечимой болезни за переутомление. Об этом пишет издание Daily Mail.
Бомонт рассказала, что во время подготовки к экзаменам у неё начал дёргаться глаз, а затем этот неприятный симптом распространился и на другие части тела. Она не придала этому большого значения, посчитав, что это просто переутомление. Однако через пять дней её госпитализировали и диагностировали функциональное неврологическое расстройство, при котором тело и мозг перестают нормально обмениваться сигналами.

Мама девушки сказала, что после постановки диагноза жизнь ее дочери изменилась. Теперь каждый день она испытывает мучительные приступы спазмов, включая те, что происходят в головном мозге. Девушка не может ходить на большие расстояния без инвалидной коляски, а ее речь стала неразборчивой.

Бомонт подчеркнула, что эффективного лечения не существует. Врачи часто объясняют причины этого заболевания психологическими факторами, поэтому основными методами лечения являются физиотерапия и когнитивно-поведенческая терапия.

Ранее сообщалось, что операцию по пересадке нерва с голени на предплечье провели врачи травматологического центра Сергиево-Посадской больницы у 64-летнего пациента, благодаря этому удалось сохранить подвижность руки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Суд в Москве оставил под стражей курьера, получившую деньги Ларисы Долиной
27 августа 2024, 10:44

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Суд в Москве оставил под стражей курьера, получившую деньги Ларисы Долиной. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве после незаконной продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в московском районе Хамовники. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю Анжелу Цырульникову, которая действовала в качестве курьера.

«Московский городской суд оставил постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения», — отмечается в сообщении.

Согласно данным прокуратуры Москвы, телефонные аферисты «работали» с Долиной с апреля по июль. Они убедили её перевести деньги на якобы защищённые счета и передать курьеру свои личные сбережения, а также средства от продажи квартиры в центре города.

До этого мошенникам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома.

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Губернатор Шапша: Citroen C5 Aircross — российский авто, собранный в Калуге
27 августа 2024, 10:42

Фото: istockphoto / microolga

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, который возглавляет регион, где производят автомобили Citroen C5 Aircross, считает, что французам не стоит обижаться на сложившуюся ситуацию. Об этом сообщили в Газета.ру.
«Это наш автомобиль, он собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнёрам из Франции нужно на что-то обижаться. Пусть лучше они обижаются на себя», — отметил Шапша.

В конце 2023 года на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, который принадлежит компании «Автомобильные технологии», была выпущена тестовая партия автомобилей. Эти машины были собраны методом крупноузловой сборки из машинокомплектов, которые поставляются из Китая по железной дороге.

Кузова для кроссоверов доставляются в Россию в окрашенном виде, но не собранными. На заводе есть конвейер, на котором в кузова устанавливают стёкла, прокладывают проводку, монтируют оборудование салона и агрегаты.

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#машины
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В топ Подмосковья вошли 17 школ Химок
27 августа 2024, 10:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Сразу 17 школ городского округа Химки вошли в список лучших в Московской области. Рейтинг составили в региональном министерстве образования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ежегодно школы Химок входят в число лучших в Подмосковье. Это колоссальный труд наших уважаемых учителей и всего педагогического состава. Вместе мы продолжим развивать проекты, которые помогут нашим ученикам достичь высоких результатов на олимпиадах, экзаменах и конкурсах», — сказал глава округа Химки Дмитрий Волошин.
В число лучших школ Подмосковья вошли следующие учебные заведения Химок: гимназии №9 и №23, Химкинский лицей и Аэрокосмический лицей, образовательный комплекс «Перспектива», лицеи №№10, 12, 15 и 21, школы «Лига первых», «Флагман», «Триумф», №8 имени В.И. Матвеева и №№14, 19, 20 и 29.

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В России цены на автомобильные аптечки выросли на 28%
27 августа 2024, 09:44

Фото: istockphoto / Khaligo

Согласно исследованию, крупнейший оператор фискальных данных в России «Платформа ОФД» обнаружил, что средняя стоимость автомобильной аптечки в стране увеличилась на 28%. Об этом сообщили в РБК.
Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах. Компания сравнила периоды с 1 по 25 августа текущего и следующего года.

«В 2024 году в это время медианная цена автомобильной аптечки составила 572 рубля, что на 28% выше, чем в прошлом году. При покупке онлайн цена составила 452 рубля, что на 18% больше, чем в прошлом году. Несмотря на рост стоимости, количество покупок офлайн увеличилось на 22%, а онлайн — на 31%», — поделились результатами в ведомстве.

Эксперты объяснили рост спроса на автомобильные аптечки в августе предстоящим вступлением в силу в сентябре положений законодательства о новом составе набора. Эффект высокой частоты «касаний с продуктом» затронул разные группы автомобилистов. Часть водителей решила обновить аптечки до их подорожания из-за изменения комплектации.

Приказ Минздрава вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Если аптечки укомплектованы до вступления в силу нового приказа, их можно использовать до истечения срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года. Часть водителей купили аптечки с хорошим наполнением, так как их цена невысока. Это также повлияло на стоимость товара, отмечается в исследовании.

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Проект благоустройства в Коломне победил на Всероссийском конкурсе малых городов
27 августа 2024, 09:40

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Проект по благоустройству сквера «Блюдечко» в Коломне признали лучшим на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Центральным элементом сквера, расположенного между улицей Дмитрия Донского и набережной реки Коломенки, станет «след стены Коломенского кремля», созданный с помощью архитектурных форм. Вдоль этого элемента будут расположены зоны для отдыха и любования видами. Дизайн мебели в сквере также будет напоминать строительные элементы кремля», — отмечается в сообщении.
В сквере также будут установлены арт-объекты, разбиты цветники, посажены классический и фруктовый сады.

Благодаря победе в конкурсе на реализацию проекта выделен грант в размере 64,5 млн рублей.

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Таджикистан передал Казахстану полмиллиарда кубометров воды
Таджикистан направил Казахстану почти 500 миллионов кубометров воды для полива
27 августа 2024, 09:35

Фото: iStock/Evgeny Shaplov

Казахстан получил от Таджикистана около 500 млн кубометров воды для полива сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщается на сайте казахстанского министерства водных ресурсов и ирригации.
Уточняется, что с 1 июня текущего года по межгосударственному каналу «Достык» было отправлено 488,6 млн кубометров воды. Примечательно, что это на 40 млн кубометров больше, чем в 2023 году.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Таджикистан и провел двусторонние переговоры с лидером государства Эмомали Рахмоном. В рамках визита также обсуждалось сотрудничество стран в водной сфере.

Ранее сообщалось, что в рамках капитального ремонта на очистных сооружениях в городском округе Руза завершены строительно-монтажные работы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#казахстан
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Стало известно о признании актрисы Светланы Светличной неизлечимо больной
Mash: актрису Светлану Светличную признали неизлечимо больной
27 августа 2024, 08:46

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. При этом она сама дала на это согласие. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
В настоящее время актриса находится в состоянии средней тяжести. Светличная жалуется на постоянные боли в голове, ушах и горле.

Уточняется, что она также не может передвигаться самостоятельно и большую часть времени лежит. Согласно информации источника, Светличной будут проводить симптоматическую терапию, которая направлена на поддержание активности, снятие и купирование болевых синдромов.

Специалисты будут оказывать артистке и психологическую помощь до последнего дня жизни.

Напомним, ранее у артистки обнаружили увеличенные в два раза лимфоузлы на шее, а УЗИ показало трёхсантиметровую опухоль. Также было обнаружено новообразование в головном мозге, из-за которого Светличная могла попасть в психиатрическую больницу.

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#узи
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Kaspersky дал совет, как поступить с конфиденциальными данными в Telegram
Kaspersky: конфиденциальные данные в Telegram лучше передавать в секретных чатах
27 августа 2024, 07:37

Фото: istockphoto/Thx4Stock

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что конфиденциальные данные в Telegram лучше передавать в секретных чатах. Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что секретные чаты в Telegram работают по принципу сквозного шифрования. По его словам, вести конфиденциальные переписки в открытых и несекретных чатах нельзя.

Эксперт пояснил, что шифрование и расшифровка сообщений происходят на устройствах обоих пользователей, участвующих в диалоге. В то же время публичные и групповые чаты хранятся в облаке на серверах мессенджера, что потенциально не очень безопасно.

По его словам, Telegram ответственно подходит к своей защищенности и предлагает до 300 000 долларов за найденные уязвимости в шифровании.

Напомним, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

Ранее сообщалось, что ряд французских сайтов подвергся в воскресенье кибератакам со стороны хакеров. Группировки хакеров, которые поддерживают Павла Дурова, взяли на себя ответственность за DDoS-атаки. В результате несколько французских сайтов испытывали замедление работы или были временно недоступны в течение дня.

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