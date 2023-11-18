МВД объявило в розыск экс-зампреда ЦБ, а ныне иноагента Сергея Алексашенко*

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUKVITALII MIKHAILIUK
Бывшего зампреда Центробанка РФ Сергея Алексашенко* (признан в России иностранным агентом), которого подозревают в разработке антироссийских санкций, объявили в розыск. Карточка Алексашенко появилась в розыскной базе МВД России, сообщают «Известия».
«Алексашенко Сергей Владимирович разыскивается по статье УК», — сказано в базе данных МВД РФ. При этом какая именно это статья, в ведомстве не уточнили.
Экономист Алексашенко* был признан иноагентом в июне 2023 года. Тогда его, как пишет «Коммерсантъ», обвинили в распространении материалов других иностранных агентов, недостоверной информации о решениях властей и участии «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ».
Сергей Алексашенко* в 1993-1995 годах являлся заместителем министра финансов России, а с декабря 1995 по сентябрь 1998 был первым зампредом Центробанка РФ.
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Экономист Алексашенко* был признан иноагентом в июне 2023 года. Тогда его, как пишет «Коммерсантъ», обвинили в распространении материалов других иностранных агентов, недостоверной информации о решениях властей и участии «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ».
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Артем Путинцев