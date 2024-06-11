На блогера и бизнес-тренера Шабутдинова возбуждено ещё пять уголовных дел

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun
В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено ещё пять уголовных дел. Об этом сообщил следователь в суде.
Известный блогер и автор бизнес-тренингов Аяз Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года, напоминает ТАСС. Тогда против него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Как считают следователи, Шабутдинов с партнерами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у клиентов его бизнес-курсов ложное впечатление о возможности осуществления успешной предпринимательской деятельности благодаря обучающим программам.
В феврале 2024 года в отношении блогера было возбуждено семь новых уголовных дел. Следователь пояснил, что Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений. Сам он свою вину отрицает.
Читайте также:
Блогер Аяз Шабутдинов назвал свой арест недоразумением
Блогер Шабутдинов не признаёт вину в махинациях с онлайн-курсами
Новые уголовные дела возбудили в отношении блогера Шабутдинова
Александр Бойцов