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На блогера и бизнес-тренера Шабутдинова возбуждено ещё пять уголовных дел

11 июня 2024, 16:52
Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбуждено ещё пять уголовных дел. Об этом сообщил следователь в суде.


Известный блогер и автор бизнес-тренингов Аяз Шабутдинов был задержан в ноябре 2023 года, напоминает ТАСС. Тогда против него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Как считают следователи, Шабутдинов с партнерами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у клиентов его бизнес-курсов ложное впечатление о возможности осуществления успешной предпринимательской деятельности благодаря обучающим программам.

В феврале 2024 года в отношении блогера было возбуждено семь новых уголовных дел. Следователь пояснил, что Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений. Сам он свою вину отрицает.

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#рф
Модернизацию системы теплоснабжения в центре Королёва завершат до 1 октября
11 июня 2024, 17:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Качество жизни порядка 60 тысяч человек улучшится благодаря модернизации системы теплоснабжения в Королёве в этом году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход капремонта теплосети в городском округе.
Работы по замене 5,2 км теплотрассы на проспекте Космонавтов в центре наукограда начались в конце апреля. Задача – завершить их к началу отопительного сезона и провести благоустройство территории после всех работ, отметил глава региона, беседуя с горожанами.
«Магистраль, которую мы меняем, коснётся 60 тыс. жителей прилегающей территории. Большие программы реализуются и в Королёве, и в других городах. Время ограничено: важно провести такие сложные работы летом, потому что, как вы помните, зима была тревожной. Понимаю, что есть временные неудобства для жителей, но строители стараются повышать культуру работы, чтобы не доставлять особых хлопот», – заверил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Обновление системы теплоснабжения ждут жители всего центрального микрорайона Королёва. Это 155 многоквартирных домов и 17 социальных объектов, в том числе школа, городская больница и поликлиника, сказал губернатор жителям.
«Работы идут по графику. Планируем завершить до 1 октября. На участке от котельной «Самаровка» до ЦТП-8 каждый день работают две смены. Дополнительно на следующей неделе на проспект Космонавтов выйдут четыре бригады», – сказал гендиректор АО «Теплосеть» по городу Королёву Павел Каганов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году запланирован ремонт сетей ещё на двух участках – от проспекта Королёва до улицы Сакко и Ванцетти, а также между котельной «Новые Подлипки» и котельной «3,3А». Кроме того, начнутся работы на участке между котельными «Новые Подлипки» и «Самаровка» от улицы Исаева до ЦТП №7. Их планируют завершить в 2026 году.

Ещё один важны для жителей объект – котельная «3А». Она обеспечивает теплом 90 многоквартирных домов и 18 социальных объектов в микрорайоне Юбилейный. За последние три года в системе теплоснабжения произошло более 30 сбоев. Необходимо провести реконструкцию котельной, полностью заменить котловое оборудование. В июне приступят к проектированию, а завершить работы рассчитывают в будущем году.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В этом году больших проблем с отоплением не было, только пару раз отключали воду. Но мы понимаем, что для бесперебойного теплоснабжения и качественной воды необходима модернизация сетей. Поэтому очень рады началу работ. Сейчас немного некомфортно, поскольку везде всё перекопано. Однако мы готовы потерпеть. Главное, чтобы зимой отопление работало без сбоев», – сказала старшая по дому Оксана Емельянова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

До конца 2026 года реконструируют котельную «Самаровка», проведут капремонт котельных «3,3А», «Текстильщик», обновят резервное топливное хозяйство котельной «Новые Подлипки».

В Королёве сейчас изношено около15% сетей – многие из них были проложены ещё в 1970-1980 годах. Необходимо модернизировать котельные и поменять более 40 км труб.

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#королёв
#теплоснабжение
#теплотрасса
#котельная
#модернизация
#подмосковье
#московская область
#наукоград
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В Подмосковье вводят дополнительные меры для надёжного электроснабжения 12 июня
11 июня 2024, 16:57

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Дополнительные меры по обеспечению надёжного электроснабжения потребителей в День России вводят в Московской области, они включают отмену плановых работ на объектах энергетической инфраструктуры и дежурство ремонтных бригад, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«С 12 по 13 июня вводится круглосуточное дежурство руководства энергосетевых компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго», а также их оперативного и оперативно-ремонтного персонала. (…) В праздничный день в Московской области отменяют все плановые работы и переключения, кроме тех, которые связаны с ликвидацией технологических нарушений», — говорится в сообщении.
На постоянном дежурстве в регионе будет свыше 650 ремонтных бригад, в их распоряжении более 930 единиц специальной техники. Кроме того, к работе подготовлена 241 передвижная генераторная дизель-установка.

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#россети московский регион
#мособлэнерго
#минэнерго мо
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Подмосковные спасатели провели занятия по отработке способов спасения на воде
11 июня 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели занятия по отработке способов спасения на воде для учеников спортивной школы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Занятия прошли на территории туристической базы «Лопотово» в городском округе Солнечногорск.

«Во время занятия спасатели не только рассказали, но и показали на практике подросткам, как обезопасить себя и своих близких во время отдыха на водоеме, а также приемы оказания первой помощи. Работники подразделения научили ребят бросать спасательный круг и с помощью добровольца наглядно продемонстрировали, как правильно надевать спасательный жилет на себя и своего товарища», — поделился замначальника Сергей Яшин.

В конце тренировки сотрудники ведомства еще раз закрепили с обучающимися правила отдыха на водомах.

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#мособлпожспас
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Жители Подмосковья могут поучаствовать в смотр-конкурсе «Отражение»
11 июня 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
ГКУ МО «Мособлпожспас» приглашает работников госучреждения, а также представителей подмосковных СМИ и жителей региона в возрасте старше 18 лет принять участие в творческом состязании.

«Смотр-конкурс проводится по трём номинациям. Принять участие в нем могут авторы печатных работ, видеоматериалов и фотографий, созданных в течение 2024 года и отражающих деятельность региональной противопожарно-спасательной службы. Победителей и призёров смотра-конкурса «Отражение» жюри определит до 1 октября 2024 года. Авторам лучших публикаций, фото и видеоматериалов вручат ценные призы, грамоты и кубки», — отметили в пресс-службе.

Приём заявок осуществляется до 1 августа 2024 года.

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Москвичам раскрыли, когда в город вернётся жара
Синоптик Позднякова спрогнозировала возвращение жары в середине июня
11 июня 2024, 16:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что жара в столицу и область может вернуться 15-16 июня.
«Аккурат к 15 и 16 июня осадки прекратятся, наступит новый период в столичной погоде, начнется жара», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин спрогнозировал ливни и грозы уже в ночь с 12 на 13 июня.

«Суммарно ожидаем за сегодня-завтра и до утра 13 июня по области и по Москве от 60 до 80% месячной нормы — где-то 50%. Но всё равно это достаточно прилично с учётом того, что уже на сегодня у нас в Москве выпала почти месячная норма за прошедшие десять дней, а с учётом сегодняшних ночных осадков, которые ещё не учли, больше месячной нормы у нас уже есть», — отметил в беседе с RT Варакин.

Ранее климатолог и метеоролог Николай Терешонок заявил, что из-за глобального потепления количество смерчей может увеличится даже в Москве.

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#выходные
#осадки
#метеоролог
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В Пушкинском округе проверили качество ремонта дорог
11 июня 2024, 15:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Депутат Мособлдумы Александр Легков вместе с депутатами фракции «Единая Россия» округа Пушкинский Анной Дунаевой и Ольгой Коровайцевой провел контроль качества ремонта дорог. об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Ремонт дорожного полотна проводится на на бульваре Зубова и прилегающей к библиотеке территории.

«В рамках проекта «Безопасные дороги» проводится регулярная проверка состояния дорог, выявление опасных участков, анализ причин аварий и разработка мер по обеспечению безопасности», — отметили в пресс-службе.

Основной целью проекта является сохранение жизни и здоровья граждан. Большинство дорог ремонтируется по просьбам и пожеланиям жителей. Также вся программа формируется на основе их наказов.

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#дороги
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#программа
#сотрудники
#пушкинский округ
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В Красногорске обустроили заезд к Детскому клиническому центру
11 июня 2024, 15:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Устройство заезда к строящемуся в Красногорске Детскому клиническому центру имени Л.М. Рошаля завершено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Длина двухполосной подъездной дороги составляет 400 метров, заезд построен в составе существующей дороги, соединяющей Речную улицу со столичным районом Митино. Движение по основному ходу дороги мы открыли в середине мая», — рассказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.
Он также рассказал, что сейчас ведётся укладка асфальта на парковках у клинического центра, а до конца текущего года будут установлены защитные экраны, завершено переустройство газопровода и проведено благоустройство.

В министерстве пояснили, что подъездная дорога была построена в рамках реализации масштабного плана по развитию сети дорог возле Детского клинического центра — крупнейшего областного медучреждения для маленьких пациентов.

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Стало известно, какие профессии неоправданно высоко оплачиваются
Опрос: Россияне считают зарплаты депутатов и госслужащих неоправданно высокими
11 июня 2024, 15:51

Фото: iStock/yacobchuk

Опрос сервиса SuperJob показал, что 17% россиян считают зарплаты депутатов необоснованно высокими, 13% назвали несправедливо большими доходы специалистов IT-сектора, 8% — госслужащих.
В рейтинг необоснованно больших доходов, по мнению опрошенных, попали также такие профессии, как начальники и руководители, футболисты, артисты, блогеры, а также банковские работники, риелторы, юристы и маркетологи.

Как передаёт RT, в исследовании приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показал, что россияне считают неуместными вопросы на собеседовании при трудоустройстве о знаках зодиака, а также о том, зачем нужна работа.

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#профессии
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В непогоду рестораторам Подмосковья стоит закрыть летние веранды
11 июня 2024, 15:49

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Минсельхоз рекомендует рестораторам закрыть веранды в период непогоды. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На территории Московской области ожидаются ливни и грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром.

«Неделя обещает быть дождливой. Для безопасности посетителей конструкции веранд должны быть укреплены, необходимо свернуть маркизы и убрать зонты, а мебель лучше занести в помещение», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных.

Кроме этого, 12 июня прогнозируется самая сильная непогода. Также порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. В такую погоду не стоит укрываться и оставлять автомобили под шаткими конструкциями и деревьями.

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