На ЕГЭ станет больше заданий об СВО и новых российских регионах

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Число заданий по темам СВО и вхождению в состав России новых регионов в ходе единого государственного экзамена будет увеличиваться, сообщил в интервью ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. При этом он отметил, что изменений в ЕГЭ — 2024 ведомство вносить не планирует.
Музаев подчеркнул, что он бы не стал говорить о том, какие изменения планируются в 2025 году, однако в будущем число заданий на тему спецоперации и вхождения в состав РФ новых регионов будет расширяться.
В рамках ЕГЭ-2024 подобные задания уже предусмотрены в экзамене по истории. В частности, выпускник должен «расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России».
В одном из заданий школьникам предлагается установить связь между событиями и участниками СВО. К примеру, им будет необходимо знать, кто такая Ольга Кочура (служила в народной милиции ДНР, погибла при обстреле летом 2022 года, ей посмертно присвоено звание Героя России).
Тема СВО есть и в демо-версии ОГЭ для девятиклассников. В собеседовании по русскому языку ученикам предлагается с выражением прочитать текст о Екатерине Ивановой: отличнице с боевым характером, которая в 2022 году «отправилась на передовую фельдшером».
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В рамках ЕГЭ-2024 подобные задания уже предусмотрены в экзамене по истории. В частности, выпускник должен «расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России».
Тема СВО есть и в демо-версии ОГЭ для девятиклассников. В собеседовании по русскому языку ученикам предлагается с выражением прочитать текст о Екатерине Ивановой: отличнице с боевым характером, которая в 2022 году «отправилась на передовую фельдшером».
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Артем Путинцев