На «Госуслугах» могут появиться номера россиян

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Минцифры предлагает разместить на портале «Госуслуги» информацию о зарегистрированных на россиян сим-картах.
Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники на телеком-рынке. Таким образом пользователи через личный кабинет смогут отследить, не пользуются ли мошенники их старым номером, а также не оформили ли от их лица новые номера. Сейчас такая информация есть только у сотовых операторов. Данная инициатива может помочь в борьбе с дистанционным мошенничеством, но операторы заявляют об избыточности новой меры.
Собеседник «Коммерсанта» сообщил, что пользователи смогут заблокировать через личный кабинет оформленный номер без участия сотового оператора. В Минцифры комментировать новость не стали. В «Tele2» считают, что в случае реализации инициативы нужно уделить особое внимание к безопасности баз данных пользователей.
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Собеседник «Коммерсанта» сообщил, что пользователи смогут заблокировать через личный кабинет оформленный номер без участия сотового оператора. В Минцифры комментировать новость не стали. В «Tele2» считают, что в случае реализации инициативы нужно уделить особое внимание к безопасности баз данных пользователей.
«Полагаем, что сбор сведений избыточен, они в любом случае должны предоставляться самим оператором и не собираться на иных ресурсах, иначе это может дать злоумышленникам дополнительный инструмент», – сообщили в МТС.Читайте также:
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Мария Фирсова