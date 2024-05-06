На «Госуслугах» может появиться раздел для знакомств

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на «Госуслугах» раздел для знакомств. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что соответствующее обращение депутат направил на имя министра цифрового развития России Максута Шадаева.
Милонов подчеркнул, что в результате санкционного давления российский рынок покинули зарубежные сайты для знакомств. Однако россияне всё еще заинтересованы в таком способе поиска партнёра.
Кроме того, депутат указал на то, что в данной отрасли достаточно много сервисов, которые предназначены не для поиска спутника жизни, а для удовлетворения сексуальных потребностей. А раздел на «Госуслугах» будет направлен именно на поиск потенциального супруга.
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Милонов подчеркнул, что в результате санкционного давления российский рынок покинули зарубежные сайты для знакомств. Однако россияне всё еще заинтересованы в таком способе поиска партнёра.
Кроме того, депутат указал на то, что в данной отрасли достаточно много сервисов, которые предназначены не для поиска спутника жизни, а для удовлетворения сексуальных потребностей. А раздел на «Госуслугах» будет направлен именно на поиск потенциального супруга.
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Анастасия Чинкова