На Крите найден ритуальный комплекс, напоминающий лабиринт Минотавра

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Ученые обнаружили на Крите уникальное сооружение, которое поможет открыть тайны греческих мифов. О сенсационных раскопках на родине Минотавра сообщило РИА Новости.
Уточняется, что некоторое время назад на Крите проживала минойская цивилизация, которая внезапно исчезла. Причиной этому стали мощные природные катаклизмы. Английский археолог Артур Эванс вместе со своей командой провел в этой местности раскопки.
Эванс смог обнаружить под землей архитектурный комплекс, который он назвал большим лабиринтом. Специалист утверждал, что здесь обитал Минотавр. Другие ученые опровергают данное мнение. Они, в свою очередь, уверены, что лабиринт только похож на тот, что был у Минотавра.
Ранее археологи нашли останки костей и множество ритуальной утвари вблизи Кастели. Останки принадлежали животным. Ученые пришли к выводу, что лабиринт Минотавра следует искать под дворцом Миноса.
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Эванс смог обнаружить под землей архитектурный комплекс, который он назвал большим лабиринтом. Специалист утверждал, что здесь обитал Минотавр. Другие ученые опровергают данное мнение. Они, в свою очередь, уверены, что лабиринт только похож на тот, что был у Минотавра.
Ранее археологи нашли останки костей и множество ритуальной утвари вблизи Кастели. Останки принадлежали животным. Ученые пришли к выводу, что лабиринт Минотавра следует искать под дворцом Миноса.
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Екатерина Коршунова