На ОГЭ по математике разрешили пользоваться калькулятором

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На основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике в 2024 году разрешат использовать калькулятор. Информация следует из демоверсии экзаменационной работы, представленной на сайте федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Ранее, согласно приказу Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, использовать калькулятор можно было только на экзаменах по физике, химии и биологии.
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