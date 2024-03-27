На подмосковном предприятии по переработке отходов нашли шапку Мономаха

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В музее «Культурный слой» Группы «ЭкоЛайн» появился новый экспонат – «Шапка Мономаха», найденная на сортировочной линии КПО «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области
Находка относится к подаркам «для прикола» или к карнавальным костюмам. Поисковики «Яндекса» также именуют её «шапкой царя», «царской шапкой», «шапкой княгини» и «боярской шапкой».
Ещё один новый артефакт музея «Культурный слой» – металлический бокал для вина с шутливой гравировкой «Владимир Владимирович, ломай меня полностью или налей еще!». Вещица штучная и недешёвая, но она оказалась среди мусора.
Самые выдающиеся находки экспонируются в музее, который с удовольствием осматривают посетители КПО. Артефакты также доступны благодаря онлайн-филиалу «Культурного слоя».
Читайте также:
Житель Тверской области вынес мусор и угодил за решетку
Как правильно сортировать мусор в Подмосковье
В России введут закон о запрете выбрасывать мусор в унитаз
«Головной убор представлен как товар ручной работы, который «отлично подойдёт для торжественного вручения именинникам и для яркой фотосессии». Судя по всему, эти вещи пользуются устойчивым спросом. Видимо, немало желающих потешить самолюбие, используя копии древнейшей реликвии Оружейной палаты Московского Кремля. Однако такие подарки рано или поздно попадают в контейнер с отходами», – говорится в сообщении.
Самые выдающиеся находки экспонируются в музее, который с удовольствием осматривают посетители КПО. Артефакты также доступны благодаря онлайн-филиалу «Культурного слоя».
Читайте также:
Житель Тверской области вынес мусор и угодил за решетку
Как правильно сортировать мусор в Подмосковье
В России введут закон о запрете выбрасывать мусор в унитаз
Лора Луганская