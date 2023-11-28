На российского сценариста Калашова завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

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В отношении российского сценариста Вадима Калашова возбудили уголовное дело за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сценариста сериала «Купчино» ранее уже привлекали по административной статье о публичных действиях, дискредитирующих армию России.
Однако это не помешало ему несколько дней назад опубликовать в социальных сетях пост, в котором он осуждал российских военнослужащих и участников спецоперации на Украине.
В отношении 42-летнего Калашова было открыто уголовное дело, по которому сценаристу может грозить до пяти лет лишения свободы.
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Однако это не помешало ему несколько дней назад опубликовать в социальных сетях пост, в котором он осуждал российских военнослужащих и участников спецоперации на Украине.
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Анастасия Чинкова