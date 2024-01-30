На строительстве обхода Малых Вязём смонтировали пролёт моста через реку

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Строительство обхода деревни Малые Вязёмы ведётся в Одинцовском городском округе в рамках развития ЦКАД, в настоящее время на объекте выполнено более 50 процентов земляных работ и смонтирован пролёт моста через реку Большую Вязёмке, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«На сегодняшний день разработано более 65 тысяч кубометров грунта, ведется прокладка ливневой канализации. (…) Смонтировано пролётное строение моста через Большую Вязёмку, ведётся монтаж поперечных связей и боковых консолей», — отмечается в сообщении.Завершить строительство обхода Малых Вязём планируется в конце текущего года. Новая дорога избавит автомобилистов от необходимости переезжать железнодорожные пути. Кроме того, обход разгрузит местную дорожную сеть и сделает движение более безопасным.
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Лев Каштанов