На Украине заявили, что русского нацменьшинства в стране не существует

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Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в государстве «не существует русского национального меньшинства». Её слова приводит издание «Европейская правда».
Напомним, что на Украине активно реализуются программы по борьбе с российской культурой и языком. В 2019 году Верховной радой был принят закон, согласно которому все граждане должны общаться на национальном языке, даже в бытовых условиях. Вместе с тем, в стране переименовываются улицы, которые связаны с Россией, а также сносятся памятники великим русским личностям.
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